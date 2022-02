Ripartono i campionati di pallanuoto, Como Nuoto in acqua sia con la squadra maschile, sia con quella femminile. I campionati erano stati infatti bloccati dalla Federazione a causa dell’aumento dei casi di Covid registrato nel Paese nelle scorse settimane.

Le “Rane rosa”, che militano in A1 donne, affrontano la prima sfida del girone di ritorno. Appuntamento alle 19.30 alla piscina di Monza per il match contro Trieste. La squadra giuliana ha un punto in meno delle lariane, ma all’andata ha vinto per 16-13. Como Nuoto finora protagonista di un buon torneo, con un quinto posto parziale (su dieci formazioni). Risultato di tutto rispetto per una compagine neopromossa come quella allenata da Stefano “Tete” Pozzi. Assente per infortunio la biancoazzurra Bianca Romanò.

Ripartono i campionati, anche se la problematica Covid continua a incombere. Sempre tra le donne sono state rinviate a data da destinarsi di Roma-Florentia e Plebiscito Padova-Bogliasco 1951 a seguito delle comunicazioni di alcuni casi di positività al tampone rapido all’interno del gruppo squadra delle società Roma e Bogliasco 1951.

Prima della sfida delle “Rane rosa” toccherà alla formazione maschile del club di viale Geno, che alle 15 sarà ospite dell’Imperia. Il match è valido per l’undicesima giornata di serie A2. Nelle prossime settimane dovranno essere recuperate le gare dal settimo al decimo turno, che sono state tutte rinviate. la Como Nuoto Recoaro attualmente è al settimo posto (su dodici squadre).

