Sindacati contro Asst Lariana, minaccia di stato di agitazione. Una decisione presa in seguito al rinvio a data da destinarsi di una riunione in programma oggi. La direzione della Asst Lariana avrebbe comunicato la cancellazione dell’incontro in programma attraverso una nota nella giornata di ieri. Una decisione, scrivono i sindacati in un comunicato, non supportata da alcuna motivazione e senza la proposta di date alternative.

Diversi gli argomenti all’ordine del giorno dell’incontro saltato. Dalla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi OSS, ai progetti futuri dell’Asst Lariana. Tra questi anche quello che porterà all’apertura di case e ospedali di comunità sul territorio con l’auspicato potenziamento della medicina territoriale.

Sindacati contro Asst Lariana: servono risposte

Dare una risposta a questi argomenti –spiegano i sindacati- è il primo passo per riconoscere l’impegno quotidiano delle lavoratrici e dei lavoratori.

Dare una risposta a questi argomenti è il primo passo per riconoscere l’impegno quotidiano delle lavoratrici e dei lavoratori. Coinvolgerli nell’elaborazione e nella realizzazione delle nuove progettualità potrebbe rappresentare un modo nuovo di lavorare e il primo passo per il riconoscimento della professionalità di ognuno.

Se non riceveremo una nuova convocazione entro lunedì e nel prossimo incontro di trattativa non verranno affrontati in modo esaustivo le tematiche all’ordine del giorno, -concludono i sindacati – apriremo lo stato di agitazione e procederemo con le iniziative di mobilitazione opportune.

