Arrestati per furto, oggi a processo. Fermati dai carabinieri con l’accusa di aver svaligiato un’abitazione a Caslino d’Erba, una settimana fa, tre presunti ladri sono comparsi oggi in tribunale a Como per una nuova udienza del processo con rito direttissimo. Per uno dei tre è stato deciso un nuovo rinvio per definire un accordo sul patteggiamento. Gli altri due hanno ottenuto la messa alla prova.

I tre presunti ladri, italiani, due già noti alle forze dell’ordine, erano stati fermati a bordo di un’auto sospetta dopo un furto messo a segno nella notte in un’abitazione a Caslino d’Erba. I carabinieri avevano bloccato l’auto, sulla quale avevano trovato il bottino del colpo e arnesi da scasso. La refurtiva, per un valore complessivo di circa mille euro, era stata restituita ai legittimi proprietari.