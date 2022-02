Grave incidente in moto ieri sera, venerdì 4 febbraio, a Carimate in via per Subinago. Intorno alle 18 un uomo di 49 anni viaggiava in sella alla sua due ruote (uno scooterone da quanto si è appreso). Avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento finendo contro un muretto. Immediati i soccorsi, sul posto sono arrivate due ambulanze e in volo si è alzato anche l’elicottero del 118 che lo ha trasportato in codice rosso – quindi massima gravità – all’ospedale San Gerardo di Monza. In via Subinago anche i carabinieri di Cantù per i rilievi, dalle prime informazioni sembra che il motociclista abbia fatto tutto da solo. E’ ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata.