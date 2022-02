Via Borgovico, ancora non c’è una data per i lavori. La prossima settimana incontro tra i tecnici del Comune di Como e Autostrade. “Incontreremo i dirigenti di Autostrade per l’Italia per capire quando termineranno gli interventi alle gallerie e far partire così i lavori di sistemazione dell’acquedotto cittadino”, ha spiegato Pierangelo Gervasoni, assessore ai Lavori Pubblici di Como.

La riunione ha dunque l’obiettivo di capire quando saranno ultimati i lavori sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso per poter avviare il cantiere in via Borgovico. Si tratta infatti di interventi urgenti che riguardano la riqualificazione della rete idrica oramai obsoleta. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è non creare nuovi disagi a cittadini e automobilisti con il cantiere aperto in autostrada, i lavori partiti sulla statale Regina per la realizzazione della variante della Tremezzina e ancora i diversi cantieri aperti in città per interventi di manutenzione di strade e vie.

“Vorremmo concludere i lavori in via Borgovico vecchia prima di procedere con gli interventi nella strada che collega Como a Cernobbio”, spiega ancora l’assessore. “Stiamo sollecitando le imprese a chiudere il prima possibile i lavori in via Borgovico vecchia così da poter intervenire sulla strada – dice – Attualmente stiamo effettuando dei sondaggi nel sottosuolo e poi partiremo con gli interventi di sistemazione stradale”.

Intanto l’assessore rilancia la possibilità che per non creare disagi al traffico cittadino a causa dei lavori all’acquedotto di via Borgovico, gli interventi potrebbero essere svolti in notturna.

I lavori alla rete idrica, sarebbero dovuti partire prima della scorsa estate, ma il Comune ha deciso di sospenderli dopo che l’avvio dei lavori ha paralizzato la città per un’intera giornata con lunghi serpentoni di auto non soltanto nelle vie del centro ma anche in tutte le principali arterie cittadine.