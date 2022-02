Green pass con durata illimitata a partire da domani, lunedì 7 febbraio, per chi si è sottoposto alla terza dose di vaccino anti Covid. E’ la prima delle novità che gradualmente verranno introdotte nelle prossime settimane. Il percorso verso ulteriori riaperture e alleggerimenti porta poi all’11 febbraio. Data in cui cessa l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca. Nella stessa giornata riapriranno le discoteche.

Ma riepiloghiamo le tappe principali del mese di febbraio.

Dal 7 febbraio

Dopo la terza dose il green pass ha una durata illimitata. Stessa cosa per chi in seguito al completamento del ciclo vaccinale si è ammalato ed è guarito. Per chi ha fatto solo due dosi o chi si era ammalato e ha poi ha effettuato due iniezioni, il pass dura 6 mesi.

Il mondo della scuola in queste ore si trova alle prese con le nuove regole. Il governo ha chiarito alcuni aspetti e domani tornano in presenza anche quelle classi, ad esempio delle elementari, che erano in quarantena con meno di 4 casi. Le misure recentemente approvate prevedono infatti che la classe vada in dad dal quinto caso. Le scuole quindi devono rivedere le situazioni in corso alla luce dei cambiamenti definiti nei giorni scorsi. Qui le faq aggiornate con i chiarimenti del Ministero dell’Istruzione.

11 febbraio

Altra data da tener presente è l’11 febbraio quando in zona bianca non sarà più obbligatorio l’uso delle mascherine all’aperto. Nella stessa giornata riapriranno le discoteche ma entrano solo guariti e vaccinati (green pass rafforzato).

Dal 15 febbraio

Dal 15 febbraio scatta il super green pass per gli over 50 che lavorano. Dovranno infatti dimostrare di essersi sottoposti almeno alla prima dose di vaccino. Previsti relativi provvedimenti e multe per chi non è in regola.