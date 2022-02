21 anni e una grande passione per le moto. Un sabato pomeriggio spensierato sulle strade del Lago di Como si è trasformato in tragedia. Simone Ceccherini di Monte Olimpino (quartiere del comune capoluogo) ha perso la vita in un incidente sulla Statale Regina a Brienno. Un impatto contro un’auto che non ha lasciato scampo al giovane motociclista.

Ancora increduli gli amici che in queste ore hanno appreso la drammatica notizia e che sui social manifestano il loro cordoglio ricordando l’amico che non c’è più.

Sul luogo dell’incidente i carabinieri del nucleo radiomobile di Como che hanno svolto i rilievi. Da una prima ricostruzione sembra che l’auto abbia improvvisamente invaso la corsia opposta. Simone, che viaggiava in direzione Como, non è riuscito a evitare lo scontro. Alla guida della vettura un uomo di 63 anni residente in provincia di Como portato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo (media gravità) subito dopo l’incidente dove sono in corso gli accertamenti del caso.

I funerali di Simone Ceccherini sono in programma martedì 8 febbraio alle 14.30 nella chiesa di Molte Olimpino. Gli amici lo saluteranno per l’ultima volta in sella alle moto, la sua passione.