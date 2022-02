Zanetti smaltisce la delusione del derby a Ponte Lambro. Il giorno dopo lo stop per 2-1 con il Milan, il capitano del “triplete”, ora vicepresidente dell’Inter, era a Ponte Lambro per seguire la gara del Como Women contro il Cesena. Match vinto dalle lariane per 2-1, per la gioia di Zanetti e della sua famiglia, che al gran completo e che ha seguito la gara in tribuna. Non a caso: allenatore del Como Woman è infatti Sebastian De La Fuente, fratello della moglie Paula. E alla fine la festa è stata doppia, visto che Sebastian festeggiava infatti il suo 46° compleanno.

Per Javier Zanetti una testimonianza di affetto da parte degli spettatori che hanno seguito il match. Seduto in una posizione defilata dell’unica tribuna dell’impianto di Ponte Lambro, l’ex capitano nerazzurro ha seguito la partita come un qualunque appassionato, commentando le azioni con alcuni sostenitori della formazione ospite che erano vicini a lui.

La processione dei tifosi

All’intervallo c’è stata una processione per avere un autografo, una foto e anche un filmato. Zanetti ha registrato saluti per tifosi dell’Inter e in qualche caso si è prestato a farlo con chi si era collegato in diretta in videochiamata con qualche amico nerazzurro. Visto che l’ex giocatore si presenta spesso per seguire le gare della formazione femminile c’è anche chi, sperando di vederlo, si è portato per l’occasione una divisa dell’Inter sulla quale far apporre la prestigiosa firma. Da parte di Javier la disponibilità è stata praticamente infinita.

Un argomento, quello del rapporto con i fan in queste circostanze, che Zanetti ha raccontato anche in suo libro. Quando partecipa ad un evento, il vicepresidente dell’Inter calcola i suoi tempi tenendo conto del fatto che ci possano essere persone desiderose di incontrarlo per una foto o un autografo. Un episodio lariano: qualche anno fa, invitato ad una cerimonia a Como il giorno dell’arrivo di Roberto Mancini al posto dell’esonerato Walter Mazzarri all’Inter, Zanetti partecipo’ comunque all’iniziativa e alla fine, pur con l’esigenza di andare con una certa fretta ad Appiano Gentile, si fermò a soddisfare tutte le richieste di foto e autografi da parte degli appassionati.

Oggi non è mancata anche la domanda di qualche tifoso interista sull’atmosfera alla Pinetina (dove Zanetti si trovava prima di raggiungere Ponte Lambro). Anche in questo caso il campione argentino non si è sottratto: “Non è una gran giornata” ha risposto.

QUI la pagina di sport del nostro sito con gli aggiornamenti su squadre, eventi e personaggio dello sport lariano

Un richiesta di foto soddisfatta dall’ex giocatore argentino, oggi vicepresidente dell’Inter