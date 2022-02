Uffici postali di Como, nel mese di marzo previste nuove assunzioni per il servizio di recapito (consegna della posta).

A dirlo è Giuseppe Melina, coordinatore SLP Cisl Como. 71 addetti a tempo pieno e 7 part time per la precisione. “Una boccata d’ossigeno che va a sanare le gravi carenze di organico che avevamo denunciato nei mesi scorsi”.

Il sindacalista precisa inoltre che per il momento l‘ufficio di piazza Parini a Cantù non è prevista l’apertura pomeridiana. Fino a quando non arriveranno nuove comunicazioni, l’orario di sportello resterà limitato alle ore mattutine.

Le nuove assunzioni

Un’ottantina, come detto, le nuove assunzioni nel servizio di recapito. “Un segnale positivo che ci fa guardare con maggiore fiducia al futuro, anche dopo l’incontro sulle politiche attive del lavoro dello scorso 4 febbraio a Roma tra rappresentanze sindacali e azienda, incontro in cui Poste ha preso atto della generale situazione di criticità per il settore nel nostro Paese, impegnandosi ad un’urgente manovra straordinaria di potenziamento dell’organico, in attesa di un ragionamento complessivo sulla situazione” conclude Melina.