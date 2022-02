Ricoveri e positività in calo. Continuano a diminuire i pazienti in ospedale in Lombardia: secondo l’ultimo aggiornamento sul contagio diffuso dalla Regione, i ricoverati nelle terapie intensive sono 6 in meno, 207 in totale, mentre nei reparti con un calo di 24 pazienti sono complessivamente 2.558. In discesa anche il tasso di positività: a fronte di 44.765 tamponi effettuati, sono 3.116 i nuovi casi pari al 6,9%, ieri il tasso era al 7,8%. Ricoveri e positività frenano, ma resta invece sempre alto il numero dei decessi: 70 nelle ultime 24 ore le vittime del Covid.

I nuovi casi divisi per provincia

Milano: 1.055 di cui 507 a Milano città;

Bergamo: 225;

Brescia: 469;

Como: 250;

Cremona: 80;

Lecco: 60;

Lodi: 38;

Mantova: 83;

Monza e Brianza: 212;

Pavia: 192;

Sondrio: 35;

Varese: 298.

Ricoveri e positività in diminuzione, ancora alti i decessi

– i tamponi effettuati: 44.765, totale complessivo: 31.439.021

– i nuovi casi positivi: 3.116

– in terapia intensiva: 207 (-6)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 2.558 (-24)

– i decessi, totale complessivo: 37.713 (+70)

Chiuso per vento, riapre l’hub nel quartiere Trenno a Milano

Mercoledì 9 febbraio riapre l’hub vaccinale ubicato nel quartiere Trenno a Milano chiuso causa vento. L’attività -comunica la Regione- riprenderà regolarmente con la somministrazione dei vaccini. Giovedì 10 saranno ripristinati anche i tamponi.

Martedì 8 febbraio, i pazienti prenotati per le vaccinazioni, mantenendo l’orario del loro appuntamento, saranno invitati a recarsi in parte all’hub vaccinale del centro ospedaliero militare nel quartiere Baggio, in via Saint Bon 3 e in parte all’hub vaccinale di piazza Novelli.

L’esecuzione dei tamponi invece sarà suddivisa tra i drive through degli ospedali San Paolo e San Carlo.