Sono in programma domani i funerali di Simone Ceccherini, il 21enne di Monte Olimpino (quartiere di Como) che ha perso la vita sabato pomeriggio in un incidente sulla Statale Regina a Brienno mentre era in sella alla sua moto. Lo schianto contro un’auto poco dopo le 16. In base a quanto è emerso fino ad ora la vettura ha invaso la corsia opposta, per motivi ancora in corso di ricostruzione. Il giovane motociclista non ha potuto evitare l’impatto. A pochi metri di distanza altre due moto.

L’uomo alla guida dell’automobile, un 63enne della provincia di Como, è stato poi soccorso e trasferito all’ospedale Sant’Anna di san Fermo della Battaglia. Dopo gli accertamenti e le cure mediche è stato dimesso. I rilievi e le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri di Como.

Sconvolti i familiari e gli amici, ancora increduli per quanto accaduto in quello che doveva essere un sabato pomeriggio spensierato e che si è trasformato in tragedia.

I funerali di Simone si svolgeranno alle 14.30 nella chiesa di Monte Olimpino, quartiere dove il giovane viveva con la famiglia. Gli amici stanno organizzando un ultimo saluto in sella alle moto, la passione più grande del 21enne.