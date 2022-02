Vento forte in provincia di Como, trenta – fino ad ora – gli interventi dei vigili del fuoco impegnati in diverse operazione a causa delle forti raffiche di vento che soffiano sul Comasco.

Squadre della sede centrale di Como e dei distaccamenti sono impegnati in centro città e nella zona del Canturino. Tetti danneggiati, piante pericolanti e detriti caduti su strade e vie. Tetto scoperto in un condominio di via Cesare Cantù nel comune di Novedrate e ancora intervento per incendio ad una canna fumaria a Bregnano.

A Solbiate con Cagno, Monte Morone sono in corso le operazioni di spegnimento per un incendio che ha interessato la vegetazione. Presenti i vigili del fuoco e i volontari. A causa del forte vento i mezzi aerei sono infatti impossibilitati a volare. Moto e mezzi a due ruoti caduti a causa delle forti raffiche di vento, così come le barche di piccole dimensioni che al molo di Snat’Agostino sono state sbalzate fuori dall’acqua.

Infine tettoia pericolante in via Zezio nelle vicinanze di una scuola. Presenti i vigili del fuoco.

LEGGI ANCHE I pendolari a Fontana: “Servizi inadeguati e personale insufficiente”