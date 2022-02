Carta Sconto benzina nuovo stop: da sabato la sospensione fino al nuovo monitoraggio dei prezzi. A confermarlo è Daniela Maroni, presidente Figisc (Federazione italiana gestori di carburanti) Confcommercio Como. La decisione arriva dopo il monitoraggio trimestrale dei prezzi tra Italia e Svizzera che era atteso a inizio gennaio. Di fatto la differenza tra Italia e Svizzera evidenzia che non ci sono le condizioni per ottenere lo sconto.

E così cancellati anche i 2 centesimi al litro stabiliti dal monitoraggio precedente. Non ci sono le condizioni per consentire l’agevolazione come stabilisce la legge stessa.

Carta Sconto benzina nuovo stop

Tra fine marzo e l’inizio di aprile con le nuove rilevazioni si potrà capire se potrà essere riattivata.

“Nei giorni scorsi ho avuto un’audizione in Regione in cui ho spiegato e chiesto di intervenire perché il monitoraggio tiene conto per la rilevazione dei prezzi di impianti che si trovano a Stabio e Lugano invece dovrebbe tenere conto di più, a nostro parere, dei prezzi sul confine come ad esempio a Chiasso”. “Per ora dunque lo sconto, anche se era poca cosa mi rendo conto, viene sospeso. Se ne riparlerà tra due mesi” chiude Maroni.

