Zack Bryant a Cantù, primo allenamento con la squadra. Ieri sera a mezzanotte è giunto in Italia il nuovo americano della società brianzola. Nel pomeriggio di oggi il primo allenamento con i nuovi compagni, dopo le visite mediche di rito. Domani è prevista la presentazione. Lo statunitense, che arriva dal campionato finlandese, va a sostituire Robert Johnson. Quest’ultimo è stato forzatamente congedato dal club. Johnson non era schierabile in quanto no vax e quindi inutilizzabile in serie A2 nel rispetto delle ultima normative sul Covid-19.

L’esordio di Zack Bryant a Cantù è previsto nella gara di domenica al PalaDesio. Il nuovo acquisto -play 24enne originario della Florida – ha scelto di scendere in campo con la maglia numero 2. L’Acqua S.Bernardo affronterà Trapani. I tagliandi per l’incontro sono già in vendita attraverso il circuito Vivaticket. In alternativa, venerdì 11 febbraio i tagliandi potranno essere acquistati nella sede della Pallacanestro Cantù, in via Giacomo Matteotti 53, a Cermenate dalle 16 alle 19. Sabato 12, invece, porte aperte dalle 10 alle 13. Il giorno della partita le casse del PalaDesio apriranno alle ore 15:30. Stante le nuove norme vigenti, l’ingresso al palazzetto sarà consentito esclusivamente ai possessori di green pass “rafforzato”, con utilizzo di mascherine FFP2.