Da Regione 750mila euro per finanziare 11 nuovi progetti per i giovani. I fondi impiegati per iniziative che puntano a stimolare una socialità positiva tra i ragazzi e il contrasto al disagio giovanile saranno 750mila euro. Queste nuove iniziative andranno ad aggiungersi alle 22 già finanziate dal bando regionale “La Lombardia è dei Giovani 2021”.

I nuovi 11 progetti ammessi a finanziamento

Di seguito gli 11 progetti che avranno diritto al finanziamento di Regione, scorrendo la graduatoria del bando ‘La Lombardia è dei Giovani 2021‘, suddivisi per provincia. A questi, va aggiunto lo stanziamento di 49.119 euro a completamento di un progetto già parzialmente finanziato in precedenza. In totale, quindi, il bando al momento permetterà di finanziare in tutta la Lombardia 33 progetti dedicati ai giovani.

Bergamo: 204.564,70 euro (3 progetti) + 49.119 euro ad integrazione di un progetto già parzialmente finanziato;

Brescia: 134.867,07 euro (2 progetti);

Milano: 121.839,25 euro (2 progetti);

Mantova: 121.471 euro (2 progetti);

Pavia: 70.000 euro (1 progetto);

Cremona: 45.000 euro (1 progetto)

LEGGI ANCHE Vento in Lombardia: “Il più intenso degli ultimi dieci anni”