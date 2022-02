Lancio di sassi dal ponte pedonale di Como che collega il parcheggio dell’Ippocastano al supermercato. L’allarme è scattato ieri pomeriggio, poco dopo le 16.30, quando è arrivata una segnalazione alla centrale operativa della questura.

Gli agenti delle volanti hanno raggiunto la zona e hanno notato un gruppo di ragazzi che, alla vista degli agenti, ha provato ad allontanarsi. I ragazzini, 6 minorenni, sono stati identificati dai poliziotti. Uno di loro, un comasco di 15 anni, è stato trovato in possesso di 58 grammi di marijuana e di materiale utilizzato per consumare sostanze stupefacenti. E’ stato portato in questura e denunciato a piede libero.

Nel frattempo, i poliziotti hanno raccolto la testimonianza del passante che ha visto lanciare i sassi dal ponte e hanno analizzato le telecamere di sorveglianza della zona. Da quanto emerso, i 6 giovanissimi identificati non erano i ragazzi che, come emerge dalle immagini, avrebbero effettivamente buttato dei sassi dal ponte. Gli agenti hanno quindi avviato gli accertamenti per risalire ai ragazzi protagonisti del gravissimo e pericoloso gesto. Al momento fortunatamente non ci sono segnalazioni di persone o veicoli colpiti.