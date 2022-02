Un uomo di 81 anni è stato travolto da un furgone lasciato in sosta, che si è mosso all’improvviso. L’incidente è avvenuto a Cantù, in piazza Garibaldi, attorno alle 9 di questa mattina. Il pensionato investito è stato trasportato in ospedale con ferite e traumi seri. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della polizia locale di Cantù. In base alle prime ricostruzioni, il conducente del furgone avrebbe parcheggiato nell’area destinata al carico e scarico e sarebbe poi sceso dal mezzo per fare alcune consegne. Il camioncino però si è mosso in moto all’improvviso.

La strada in quel tratto è in pendenza e il mezzo, muovendosi indietro ha travolto l’81enne, che arrivava a piedi dal centro della piazza. L’uomo è stato trascinato per alcuni metri ha riportato ferite e traumi seri. E’ ricoverato all’ospedale Sant’Anna. Gli agenti stanno lavorando per accertare la causa dell’incidente, che potrebbe essere stato provocato da un guasto o dal mancato azionamento dei freni.

