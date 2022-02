Incendio alla Sighignola, ora che le fiamme sono spente e la zona è in sicurezza bisogna accertare le cause e calcolare i danni del vasto rogo divampato ieri sera intorno alle 18 nel comune di Alta Valle Intelvi. Imponente la mobilitazione. Impegnati i vigili del fuoco con i distaccamenti di Tremezzina, San Fedele Intelvi e Menaggio e le squadre dei volontari Aib (antincendio boschivo). Dopo circa tre ore il rogo è stato domato. L’incendio potrebbe essere partito da alcune sterpaglie e poi la siccità e il forte vento lo hanno alimentato velocemente fino ad interessare un’ampia zona.

Le fiamme erano ben visibili da lontano. Tra i primi a intervenire il sindaco di Alta Valle Intelvi, Marcello Grandi, questa mattina al lavoro per ricostruire quanto accaduto.

Tra i primi a intervenire il sindaco di Alta Valle Intelvi, Marcello Grandi. “Ringraziamo i vigili del fuoco e i volontari per i tempestivi interventi nel domare sia il grave incendio in Sighignola, sia un altro principio d’incendio in località Scaria” ha detto. “Impossibile al momento stabilire le cause – ha aggiunto – intanto però voglio ribadire l’ ordinanza che abbiamo emanato nei giorni scorsi e che riguarda il divieto di accendere fuochi all’aperto”.

Ieri sera sono, inoltre, divampati altri incendi di minore entità e rapidamente spenti a Gera Lario e Gravedona ed Uniti. Attenzione alta anche nella zona di Olgiate Comasco via Torino-via Marconi per l’incendio di sterpaglie, anche in questo caso i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme.

Altra zona sotto ai riflettori è Solbiate con Cagno.