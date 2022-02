Decessi Covid in calo in Lombardia. A fronte di 105.193 tamponi effettuati, sono 9.374 i nuovi positivi in Lombardia, pari all’8,9%. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive sono 5 in meno, 192 in totale, e nei reparti con un calo di 126 pazienti, cono complessivamente 2.393.

Rallentano in modo significativo i decessi Covid, sono 29 le vittime del virus nelle ultime 24 ore, come comunica Regione Lombardia nel suo ultimo bollettino sull’aggiornamento sul contagio.

Decessi Covid in calo

I nuovi casi divisi per provincia

Milano: 2.808 di cui 1.057 a Milano città;

Bergamo: 836;

Brescia: 1.241;

Como: 583;

Cremona: 360;

Lecco: 234;

Lodi: 228;

Mantova: 523;

Monza e Brianza: 825;

Pavia: 516;

Sondrio: 167;

Varese: 730.

I dati di oggi:

Decessi Covid in calo in Lombardia, tutti i dati

– i tamponi effettuati: 105.193, totale complessivo: 31.704.013

– i nuovi casi positivi: 9.374

– in terapia intensiva: 192 (-5)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 2.393 (-126)

– i decessi, totale complessivo: 37.792 (+29)

I dati di ieri: Terapie intensive in Lombardia sotto quota 200

Covid e vaccinazioni, prosegue la campagna del governo

Prosegue la campagna di comunicazione del governo. La campagna di comunicazione “Facciamolo per noi”, relativa alla campagna nazionale vaccinale contro il Covid-19, prodotta dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si avvale di uno spot che vede protagonisti testimonial famosi del mondo del cinema e dello sport (Alessandro Gassman, Tania Cagnotto), insieme a medici e scienziati (Franco Locatelli, Annamaria Staiano, Giorgio Parisi). La musica è di Cesare Cremonini.

Ai testimonial è affidato il messaggio di sottolineare l’importanza di effettuare il richiamo vaccinale e di confrontarsi con i propri pediatri di fiducia per comprendere l’opportunità della vaccinazione per i bambini in età 5-11 anni.