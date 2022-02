Cantù, fiera e civiche benemerenze nel giorno di Sant’Apollonia. Bancarelle in viale Madonna, piazza degli Alpini e dintorni, canturini e non solo a passeggio a caccia di curiosità. Predisposti conseguentemente i necessari provvedimenti viabilistici per l’intera giornata.

Le civiche benemerenze

Nella stessa giornata si è tenuta nella Basilica di San Vincenzo in Galliano la tradizionale cerimonia di consegna delle civiche benemerenze. Tre i premiati Paolo Frigerio, impegnato in ambito sociale e sportivo, presidente di CentoCantù. E’ il sodalizio che cura l’organizzazione delle più importanti manifestazioni ciclistiche sul Lario (a partire dall’arrivo del Giro di Lombardia). Riconoscimenti inoltre a Giancarlo Montorfano storico, studioso e giornalista e alla Cooperativa sociale Onlus Il Gabbiano, che proprio ieri ha raggiunto il traguardo dei 40 anni di attività.

Encomio Solenne a Maurizio Casiraghi per la sua attività professionale, svolta a Cantù e nei paesi in via di sviluppo. In occasione del centenario della tumulazione, conferita la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto.



Oltre all’amministrazione comunale di Cantù presenti il presidente del consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, e il consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo e Pierluigi Marzorati, storico capitano della Pallacanestro Cantù, presidente dell’associazione cittadini benemeriti.

La massima onorificenza civica, da ultimo, è stata accompagnata dagli intermezzi musicali del Maestro di violino, Giorgio Molteni.