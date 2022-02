109 studenti premiati dal Comune di Como al termine dell’anno scolastico 2020-2021. Si tratta di ragazzi che si sono distinti con votazioni eccellenti alle prove finali delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Riceveranno il premio al merito istituito quest’anno da Palazzo Cernezzi per riconoscere la loro perseveranza, responsabilità e tenacia.

Attraverso il bando presentato lo scorso novembre, il settore Politiche educative ha vagliato le domande. Tra i requisiti richiesti la residenza a Como e il raggiungimento del punteggio finale di 10/10 per le scuole medie e di 100/100 alle superiori. Il premio ammonta a 250 euro per le medie e a 500 per le superiori. Sarà accreditato direttamente sul conto indicato nella domanda dai 74 studenti delle scuole medie e ai 35 delle superiori, per un importo totale erogato di 36.000 euro.

I ragazzi riceveranno per posta la lettera dell’assessore alle Politiche educative Alessandra Bonduri insieme a un assegno fac-simile pensato per chi desiderasse conservare un ricordo tangibile del riconoscimento ricevuto.

Bonduri: “Fare attenzione al mondo della scuola e alle esigenze di sicurezza”

«Mi dispiace che non si sia potuta organizzare la cerimonia di consegna come avevamo previsto a causa del numero ancora elevato dei contagi» spiega l’assessore alle Politiche educative Alessandra Bonduri. «Occorre fare attenzione al mondo della scuola e alle esigenze di sicurezza e cautela per non tornare a interrompere le attività didattiche. L’importante era riconoscere e premiare l’eccellenza dimostrata dai nostri ragazzi nel loro principale compito nella società, lo studio e la preparazione per diventare cittadini consapevoli. L’amministrazione comunale è riuscita a farlo nonostante le difficoltà di questo momento».

Ecco il fac simile della lettera.