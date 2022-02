Mascherine e discoteche. La crisi pandemica mostra numeri meno allarmanti ma i dati ancora non parlano di una fine. In Lombardia la positività ieri si attestava al 7,6% e solo a Como i nuovi casi sono stati 768. Per questo motivo, le regole anti Covid sono in continuo cambiamento. E da venerdì, le mascherine all’aperto non saranno più obbligatorie.

Non è comunque ancora il momento per dimenticarle a casa. “Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida” si legge nell’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza “nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti». È inoltre ancora previsto l’obbligo di indossare le mascherine per i luoghi al chiuso. Una regola in vigore almeno fino al 31 marzo, data in cui scadrà lo stato di emergenza.

La riapertura delle discoteche

Ma venerdì, sarà anche il giorno della riapertura delle discoteche. Si torna a ballare quindi, ma solo con super green pass. Nei locali al chiuso la mascherina andrà indossata tranne quando si balla e la capienza sarà del 50% (in quelli all’aperto, del 75).

Per la pagina dedicata del ministero della Salute

Il Contagio oltre confine, QUI