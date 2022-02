Colombo dirige Verona-Udinese in serie A. Importante designazione per il fischietto comasco, al suo anno di esordio nella Can A e B, la categoria più importante. Per Andrea Colombo si tratta della seconda chiamata nella massima serie. La prima era stata lo scorso 2 dicembre a Torino per il match tra i granata e l’Empoli. Dopo una serie di gare come “quarto uomo” (anche questa sera in Coppa Italia per Atalanta-Fiorentina) ora l’appuntamento di domenica alle 15 allo stadio Bentegodi (che tra l’altro ospitò i Mondiali del 1990) per il derby del Triveneto. Uno scontro diretto tra due formazioni che si trovano nella seconda parte della classifica e che puntano a stare lontane dalla zona retrocessione.

In serie B, per la gara del Como ad Ascoli (che si gioca sempre domenica, ma alle 15.30) è stato chiamato un figlio d’arte, Giovanni Ayroldi di Molfetta. Suo papà Stefano è stato per anni assistente (quello che una volta si definiva guardalinee). Fu tra l’altro chiamato ai Campionati del Mondo del 2010 in Sudafrica.

Sempre in B, la sezione Aia di Como schiera come “quarto uomo” un fischietto abitualmente impegnato in C. Alessandro Di Graci sarà a bordo campo in una partita calda come il derby fra Reggina e Crotone.

In C, invece, stesso ruolo per un arbitro di serie D lariano: Stefano Moretti sarà allo stadio Cibali per l’incontro fra Catania e Az Picerno.

Mattia Caldera sarà invece impegnato in Liguria nel torneo Primavera per Virtus Entella-Reggiana.