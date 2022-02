Il Governo interviene sul tema della raccolta dei rifiuti prodotti nel Comune di Campione d’Italia. Il tema è una delle emergenze del paese dopo la modifica, dal gennaio del 2020 delle regole sullo spazio doganale.

Oggi in Commissione Ambiente alla Camera è arrivata la risposta all’interrogazione del parlamentare di Fratelli d’Italia Alessio Butti. “Abbiamo chiesto e ottenuto che il ministero della Transizione ecologica si faccia parte diligente nel senso di proporre la possibilità di stipula di accordi anche fra Stati che non siano membri dell’Unione Europea, come la Svizzera”, spiega Butti. “Tale disponibilità è stata confermata durante il Question Time, da me presentato e discusso, in Commissione Territorio Ambiente della Camera dal ministero stesso”, aggiunge.

“Ringrazio il ministro e la sottosegretaria e i funzionari, anche di altre amministrazioni, che su nostra sollecitazione stanno svolgendo un importante lavoro”, dice Butti. “Siamo sulla strada giusta e a breve avremo risposte anche per quanto concerne la soluzione del problema sanitario”, aggiunge.

L’interrogazione

“Poiché è a rischio la tutela sanitaria e ambientale nonché le attività private e imprenditoriali – si legge nel testo dell’interrogazione – sarebbe necessaria una modifica del Regolamento Comunitario in ambito rifiuti della Comunità Europea prevedendo una deroga per il comune Campione d’Italia per lo smaltimento rifiuti Italia-Svizzera”.