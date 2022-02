Liti stradali, due interventi della polizia in poche ore ieri a Como. Alle 13.30, una donna ha chiamato il 112 da via Asiago, segnalando che un motociclista le aveva danneggiato la portiera dell’auto. Sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura di Como, che hanno trovato l’automobilista ferma in una stazione di servizio.

La donna ha riferito che, dopo essersi immessa sulla strada da un parcheggio, è stata affiancata da un motociclista che, dopo aver suonato con insistenza e averla insultata, ha preso a calci la portiera. Il centauro accusava la donna di avergli tagliato la strada. Il motociclista avrebbe detto alla donna di fermarsi ma lei, spaventata, si è allontanata e ha chiamato la polizia.

Alle 17, nuovo intervento in via Leoni per una lite in un parcheggio tra due donne. Una 35enne comasca accusava una 55enne di averle danneggiato la vettura uscendo in retromarcia. Gli agenti hanno accertato che le vetture non avevano segni di incidente e hanno riportato la calma. Non risultano provvedimenti.