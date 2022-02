Rotatoria in piazza San Rocco. I lavori per la realizzazione della nuova opera viabilistica cittadina sono oramai alle battute finali: a fine febbraio l’opera sarà terminata. A darne notizia è l’assessore ai Lavori Pubblici Pierangelo Gervasoni ieri sera in consiglio comunale. “I lavori termineranno – come da contratto con l’impresa – il 21 febbraio”.

Rotatoria in piazza San Rocco

Nei giorni scorsi i lavori in piazza San Rocco hanno creato pesanti rallentamenti al traffico cittadino, in via Napoleona.

Il cantiere infatti ha interessato parte della corsia in discesa verso la convalle, nell’ultimo tratto della trafficata arteria, la riduzione della carreggiata ha comportato il necessario incolonnamento dei mezzi lungo l’altra corsia allungando i tempi di percorrenza di chi era diretto in città.

Poi l’assessore ha risposto all’interrogazione del consigliere di Civitas Guido Rovi. “I lavori per la rotatoria hanno creato un restringimento della carreggiata all’imbocco di via Milano – ha spiegato Rovi – Ora transita una sola auto alla volta e questo ha comportato il raddoppiamento dei tempi di percorrenza di via Napoleona. Spero non si tratti di un intervento definitivo ma sia provocato dai lavori del cantiere”.

“La carreggiata è stata ristretta a causa degli interventi – ha replicato Gervasoni – Le due corsie di marcia restano”. L’assessore ai Lavori Pubblici fa poi il punto sugli interventi in via Oltrecolle. “Anche in questo caso siamo alle battute finali – ha detto – I lavori termineranno alla fine del mese”.

Infine annuncia che sono in programma a breve lavori di asfaltatura in via Napoleona e piazza Camerlata.