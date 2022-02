È una prima parte di stagione tutta dedicata ai giovani quella che attende il Tennis Como.

A metà gennaio è andato in scena il torneo Under 12 e Under 14. Nell’Under 12 maschile la vittoria è andata a Raz Ty Posca del Tennis Club Lombardo, che in finale ha superato per 4-1 4-2 il giocatore del Tennis Como Tommaso Maglia. Nell’Under 14 invece tra le ragazze a vincere è stata Martina Matarrese (Tennis Club Seregno) su Chiara Salvadori (Tc Morbegno) per 4-1 4-0. Tra i ragazzi ad imporsi è stato Dimitri Alberto Vigano (Tc Morbegno) su Cristiano Silva (Tc Cesano Maderno) con il punteggio di 4-0 5-4.

Il 19 e il 20 febbraio si tornerà di nuovo in campo, sempre con l’Under 12 maschile, l’Under 14 maschile e l’Under 14 femminile. Anche in questo caso la formula scelta sarà quella del rodeo, ovvero con set al quattro. Il termine delle iscrizioni è fissato per giovedì 17 febbraio.

La stagione dedicata ai tornei giovanili avrà infine in giugno l’evento clou, con il ritorno sul Lago di Como di una tappa – l’ultima, quella decisiva – del Super Next Gen Italia, circuito nazionale di alto livello. Il torneo si svolgerà dall’11 al 19 giugno e le prime due tappe saranno organizzate dall’Hanbury Tennis Club di Alassio e dal Nuovo Tennis Paradiso di Valenza. Un nuovo riconoscimento per il Tennis Como inserito nuovamente dalla Federazione Italiana Tennis tra i circoli di riferimento per organizzare eventi da centinaia di iscritti. Nel 2021 in riva al Lario arrivarono oltre 400 giocatori.