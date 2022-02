Contro il caro bollette il Comune di Como aderisce alla protesta simbolica promossa da Anci Lombardia. L’iniziativa per denunciare l’incremento straordinario dei costi delle materie prime e dell’energia, che nei Comuni mette a rischio perfino i servizi essenziali. Stasera dalle ore 20 si spegneranno le luci sulla fontana di Camerlata e sul Tempio Voltiano, individuati come monumenti simbolo della città per questa iniziativa.

Oltre che sulle famiglie e sulle imprese, i costi fortemente aumentati per moltissimi servizi erogati dai Comuni. Ad esempio l’illuminazione pubblica, il riscaldamento e tutti gli impianti comunali. Questo si ripercuote pesantemente sull’equilibrio di parte corrente dei bilanci e sulla possibilità di mantenerlo.

Il sindaco: “Fortemente preoccupato”

«Sono fortemente preoccupato per questi aumenti particolarmente significativi» ha detto il sindaco di Como, Mario Landriscina. «Al fine di trovare le coperture economiche previste, ove non si concretizzasse un adeguato intervento di sostegno, per rispettare gli equilibri di bilancio sarebbero messe a repentaglio altre spese previste. Sacrificando obbligatoriamente altri progetti a cui l’amministrazione tiene moltissimo».

