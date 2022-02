La copertina del libro di Lidia Rauet

Calcio e gossip, la famosa influencer spagnola sul Lario. Una nuova testimonial per il Lago di Como: Lidia Rauet, 19 anni, in questi giorni ha pubblicato una serie di filmati, storie e foto scattate dalle nostre parti. Non a caso, Lidia è infatti la compagna del giocatore del Como Alex Blanco, il calciatore spagnolo che da poche settimane è stato ingaggiato dalla società di via Sinigaglia.

La loro relazione è stata ufficializzata nello scorso mese di novembre durante un viaggio a Parigi. Le storie di Instagram nella circostanza, sono state riprese dalla stampa spagnola. Alex Blanco era infatti pur sempre un giocatore di una delle squadre più famose, il Valencia, mentre lei è un vero e proprio personaggio nel suo Paese. Calcio e gossip: una coppia decisamente glamour.

I numeri di Lidia Rauet parlano chiaro: su TikTok vanta 2,7 milioni di seguaci. Su Instagram i followers sono 1,2 milioni. Su Youtube i suoi video contano 119mila iscritti. Non soltanto, Lidia anche già pubblicato un libro, A(l)ma libre, un’opera di riflessioni e poesie in cui presenta il suo mondo. Alex Balnco sui Instagram ha invece 33,7mila seguaci.

Sul Lario

Come detto, un nuovo testimonial per il Lario. Oltre ad una serie di foto in piscina con Alex, l’influencer spagnola nelle storie di Instagram ha pubblicato immagini del Lago di Como e di un suo giro in città, tra i giardini a lago, il Tempio Voltiano, la diga foranea, il centro storico, con la cena in un noto fast food. Sempre attraverso il popolare social Lidia Rauet ha comunicato che oggi questo è il suo ultimo giorno a Como. Infine uno scatto curioso, mentre lava i piatti, con una didascalia familiare: “Questa storia piace a mia mamma”

Una storia di Instagram con la passeggiata dell’influencer sulla diga foranea