Marco Butti pilota ufficiale nel Tricolore Gran Turismo Sprint. Il 17enne comasco farà parte dell’equipaggio che Audi Sport Italia schiererà nel 2022 nella serie nazionale. Dopo l’ufficializzazione nei giorni scorsi dell’ingaggio del 28enne siciliano Simone Patrinicola, oggi è la volta di un altro conduttore esordiente, il giovanissimo Marco Butti appunto.

Per entrambi sarà la prima volta nel tricolore Gt, così come lo sarà per Audi Sport Italia che nelle sue tredici stagioni di presenza nella serie nazionale non aveva mai schierato due piloti esordienti. La loro vettura sarà una Audi R8 LMS GT3.

Il pilota lariano nella stagione 2021 ha disputato tre campionati in pista, conquistando due titoli Under 25. Nella Coppa Italia Turismo ha terminato secondo assoluto, nel Tcr Italy ha chiuso terzo nella categoria riservata alle auto Dsg, mentre nel Tcr Europe Endurance si è piazzato ancora secondo.

Non soltanto: al suo esordio nei rally, allo Special Circuit by Vedovati Corse nello scorso mese di dicembre, ha ottenuto il successo assouto, lasciandosi alle spalle piloti molto più esperti. Anche se si trattava di un rally particolare – disputato in pista, nella circostanza l’autodromo di Monza – Butti è diventato il più giovane vincitore di una gara in Italia in questa disciplina. Sicuramente è tra i primi anche livello internazionale.

Le dichiarazioni

“Affonterò la stagione con tanta grinta” ha detto Marco Butti, pilota ufficiale AUdi 2022. “Correre con un team prestigioso come Audi Sport Italia mi lusinga e affascina. Al tempo stesso so che sarà una bella occasione per la mia giovane carriera automobilistica. E proprio per questo ringrazio i manager Emilio Radaelli e Roberta Gremignani. Spero che mi aiutino a imparare e migliorare ancora più in fretta, considerata la loro esperienza. Dalla trazione anteriore che ho utilizzato lo scorso anno nel TCR passerò a quella posteriore e con una vettura con molti più cavalli. In ogni caso penso che questo non sarà un problema. Mi adatterò alla guida, così come mi sono adattato ogni volta che sono salito su una vettura da corsa, dalla F4 ad una vettura da rally. Non ho ancora provato la R8 LMS, ma a breve sono in programma test di avvicinamento alla stagione agonistica, non vedo l’ora di scendere in pista”.

I complimenti di Enrico Gelpi

Il giovane Butti è licenziato per Aci Como. “Sono lieto per questa notizia” dice il presidente Enrico Gelpi. “Fa sempre piacere quando un giovane nostro pilota conquista un traguardo importante. In questo caso è un bel punto di partenza per la sua carriera. A lui, a nome di tutto l’Automobile club di Como, un grande in bocca al lupo per questa esperienza”.