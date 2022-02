Trofeo Gosetto, il ritorno dopo due anni di stop. L’Hockey Como è al lavoro per riportare sul Lario l’importante manifestazione giovanile, riservata alla categoria Under 11. L’Hockey Como – che con la sua prima squadra ha appena conquistato i playoff di Italian League – è al lavoro per organizzare l’evento. La speranza è che il Covid non crei problemi, come nel 2020 e 2021, quando la manifestazione è saltata a causa della diffusione del virus. Il torneo in tempi recenti non ha peraltro avuto vita facile. L’ultima edizione disputata risale al 2019. Nel 2018 c’era stato un altro stop forzato, ma in quel caso per l’indisponibilità del palazzetto di Casate.

In queste settimane l’Hockey Como ha mandato inviti in tutta Europa, visto che la competizione ha sempre avuto una elevata matrice internazionale. Risposte positive, oltre che da Italia e Svizzera, sono arrivate da società di Repubblica Ceca e Ungheria. Ma tutto è in fase di costruzione e un quadro più chiaro sulle contendenti si potrà avere tra qualche settimana. Ovviamente si lavora anche per far sì che tutti i protocolli relativi all’emergenza sanitaria vengano rispettati.

La data del Trofeo Gosetto dovrebbe essere quella del fine settimana del 26 e 27 marzo.

La manifestazione è dedicata a Stefano Gosetto, giocatore dell’Hockey Como scomparso nel 1985 in un incidente stradale.