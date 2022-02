Open day per le famiglie per tutti i weekend febbraio negli hub di Como e Erba. Giornate dedicate ai più piccoli anche nel Medio Lario. L’Asst Lariana prosegue nella campagna vaccinale dei più giovani e lo fa mettendo in campo ulteriori opportunità di autopresentazione.

Open day per le famiglie e giornate per i più piccoli nel Medio Lario

In primis proseguiranno gli Open Day dedicati alle famiglie (cioè ai bambini nella fascia di età 5-11 anni e ai loro genitori/accompagnatori). Accesso libero, in autopresentazione, in via Napoleona a Como e a Lariofiere a Erba il sabato e la domenica dalle 8 alle 20.

Per l’area del Medio Lario, inoltre, la prossima settimana verrà organizzato un Open Day per i bambini (5-11 anni) a Centro Valle Intelvi, nell’Hub di Villa Somaini, sabato 12 febbraio dalle 10 alle 16. Un secondo Open Day per i bambini (5-11 anni) sarà organizzato anche a Porlezza, nel Palazzetto del Polo scolastico in via Ferrovia 2, sabato 19 febbraio dalle 9.30 alle 16. E un ulteriore giornata dedicata agli adolescenti (a partire dai 12 anni) e gli adulti sarà organizzata il 20 febbraio, dalle 9.30 alle 16, sempre a Porlezza nel Palazzetto.

I numeri delle vaccinazioni pediatriche

Asst Lariana ha già somministrato 17.690mila vaccinazioni pediatriche, che hanno interessato la fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni e la cui campagna è partita lo scorso 16 dicembre. Gli altri dati della campagna vaccinale sono a disposizione qui.