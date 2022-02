La viabilità con i lavori sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Nuove chiusure notturne degli svincoli di Turate e Uboldo. Gli interventi riguardano l’installazione della segnaletica verticale, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Chiuso lo svincolo di Turate, in entrata in entrambe le direzioni, verso Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Chiasso, dalle 21 di martedì 15 alle 5 di mercoledì 16 febbraio e dalle 21 di venerdì 18 alle 5 di sabato 19 febbraio.

Inoltre resterà chiuso anche lo svincolo di Uboldo, in entrata verso Lainate e in uscita per chi proviene da Chiasso, dalle 21 di mercoledì 16 alle 5 di giovedì 17 febbraio.

