Il 2022 di Lorenzo Fortunato scatta in Spagna. Oggi è il giorno del debutto stagionale per il forte atleta del team Eolo-Kometa, uno dei talenti emergenti del panorama tricolore. Bolognese di origine, Fortunato, 25 anni, passa buona parte dell’anno nell’Erbese, dove vive la sua fidanzata Veronica. Con la sua maglia azzurra, non è difficile vederlo ad allenarsi sulle ascese del territorio lariano. Amico del Museo del Ciclismo del Ghisallo, all’esposizione permanente di Magreglio ha regalato la maglia indossata al Giro d’Italia del 2021, quello in cui ha ottenuto l’ìndimenticabile vittoria nella tappa conclusa sul Monte Zoncolan. Sempre lo scorso anno ha fatto sua una frazione e la classifica finale dell’Adriatica Ionica Race.

Tre gare di fila in tre giorni in Spagna. Oggi l’appuntamento nella Vuelta a Murcia, domani la Clásica de Almería e lunedì la nuova Clásica Jaén Paraíso Interior, che include sezioni di sterrato.

Oggi, dunque, si parte con la Vuelta a Murcia. Il percorso è leggermente meno impegnativo rispetto alle altre stagioni, con tre salite, con le ascese di Cresta del Gallo e Collado Bermejo per fare selezione, mentre El Cedacero, che si posiziona a circa 20 chilometri dal traguardo, sarà l’ultima opportunità per rompere il gruppo.

Al suo fianco Lorenzo Fortunato avrà i compagni di squadra Vincenzo Albanese, Mark Christian, Sergio Garcia, Francesco Gavazzi, Mirco Maestri e Alejandro Ropero.

“Questo è stato un inverno lungo, e io ho voglia di ricominciare” spiega Lorenzo Fortunato. “Un inverno lungo ma allo stesso tempo importante: ho lavorato meglio del solito, più tranquillamente. E a fare la differenza è stata la conoscenza: so dove sono i miei limiti, so dove devo migliorare, e siamo andati a lavorare su quelli”.

“L’anno scorso sognavo di vincere e lavoravo per provare a farlo” aggiunge il corridore della Eolo-Kometa. “Nel 2022 so che posso vincere perché è successo, e lavoro per farlo di nuovo. Ed è diverso, molto diverso. Ed è un po’ come un interruttore che si accende: quella che era una stanza buia si illumina e le cose si possono vedere chiaramente. Per me, quell’interruttore si è acceso durante il Giro d’Italia”.

Proprio la Corsa rosa (in particolare le tappe di montagna) sarà nel mirino di Lorenzo Fortunato, che sogna anche di essere protagonista in quella che per lui è in fondo diventata la gara di casa, il Giro di Lombardia. Per quest’anno l’appuntamento è per sabato 8 ottobre. Probabile la partenza da Bergamo e l’arrivo a Como. Si attendono novità anche per un ulteriore evento di cui si era parlato in occasione della gara 2021, l’organizzazione di un “Lombardia” femminile.

La vittoria di Lorenzo Fortunato nella tappa del Giro d’Italia 2021 sul Monte Zoncolan (Rcs/Lapresse)