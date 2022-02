Azzurri in campo alle 15.30 domani ad Ascoli. La giornata di serie B si chiude con tre match. Oltre alla sfida del Como allo stadio Del Duca, in contemporanea si disputano Brescia-Alessandria e Lecce-Benevento. In attesa che il 22° turno venga completato, in testa alla graduatoria si trovano tre squadre a 41 punti: Lecce, Cremonese e Pisa. Seguono il Brescia a 39 e il Monza (in decisa risalita) a 38.

I risultati di questo pomeriggio: Cittadella-Cremonese 0-2, Lanerossi Vicenza-Cosenza 0-0, Monza-Spal 4-0, Parma-Pordenone 4-1, Pisa-Ternana 0-0, Perugia-Frosinone 3-0 e Reggina-Crotone 1-0.

Il Como va ad Ascoli per prendersi una rivincita: all’andata vinsero gli ospiti per 1-0 su calcio di rigore dopo un match dominato dagli uomini di mister Giacomo Gattuso. Gli azzurri non vincono dallo scorso 12 dicembre, quando si imposero in trasferta a Vicenza per 1-0. Nell’ultima uscita i lariani hanno fatto una buona impressione nel pareggio casalingo (1-1) contro la capolista Lecce. A parte il portiere Stefano Gori, tutti convocati nel Como, compresi gli acciaccati Marco Varnier e Nino La Gumina, recuperati in extremis. Nel confronto che si disputa nella sua regione (lui è di Jesi) potrebbe partire titolare l’attaccante Alessandro Gabrielloni. Gattuso farà turn-over, visto che poi ci sarà il turno infrasettimanale, con l’impegno di mercoledì a Frosinone. Arbitra il pugliese Giovanni Ayroldi (figlio d’arte) della sezione di Molfetta.

Le parole del mister

“Arriviamo da una ottima partita contro il Lecce, la squadra sta bene” ha detto alla vigilia mister Giacomo Gattuso. “Il Como è in salute. A livello generale sono contento. Sappiamo che ci attende una gara difficile. Vogliamo fare risultato contro una squadra che ha valori importanti e che dall’inizio della stagione è in zona playoff. Ad Ascoli hanno caricato molto questo match e hanno voglia di riscattarsi sul loro campo, dove finora non hanno fatto molto bene. E oltretutto sono reduci da un brutto stop a Perugia. L’andata? Siamo stati sconfitti, ma avremmo meritato di vincere. Dovremo fare in modo di recuperare quei punti che abbiamo perso”.

Cartoline da Ascoli

Piazza del Popolo, il punto più famoso della città di Ascoli Piceno, dove oggi sono impegnati gli azzurri