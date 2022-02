Da Cantù alla Nazionale: Matteo Battocchio, tecnico della Libertas Cantù, guiderà l’Italia Juniores maschile. La chiamata della Federazione pallavolo arriva nell’anno in cui sono in calendario gli Europei Under 20 proprio nel nostro Paese. Le finali sono infatti previste dal 16 al 24 settembre 2022 a Messina e Reggio Calabria. Gli azzurrini sono già qualificati alla fase finale, e il raduno per il collegiale è previsto per metà giugno. Affronteranno in seguito l’European Youth Olympic Festival a Banská Bystrica, in Slovacchia, prima di concentrarsi nella preparazione dell’Europeo. La nomina è stata sancita da Julio Velasco, il direttore tecnico del settore giovanile della Federvolley

“Sono molto contento ed emozionato” dice Matteo Battocchio. “Per me è un grande onore e un grande onere. Nel momento in cui le persone ti danno fiducia, questa va ripagata. Sarà una bella sfida perché il gruppo è molto interessante. Alcuni giocatori sono già protagonisti in SuperLega. Credo che nel giro di un paio di anni ne arriveranno in questa categoria tanti altri”.

“Quando mi ha chiamato Julio Velasco – racconta il presidente Ambrogio Molteni – è stato un momento per me molto emozionante. Ho visto passare da Cantù tanti giovani, italiani e stranieri, che hanno vestito la maglia azzurra, oppure quella di altre Nazioni. Ora la nostra società vede per la prima volta nella sua storia anche un tecnico che andrà a vestire i colori azzurri della Nazionale. Matteo farà sicuramente bene, perché ha tutta la preparazione e la stoffa di un allenatore vincente, per la grande dedizione e competenza che dimostra. Un grosso in bocca al lupo per questa importantissima nuova missione”.

“Come canturini, siamo tutti molto orgogliosi per questa nomina molto importante del nostro Matteo” commenta il general manager Max Redaelli. “Allenare una Nazionale giovanile è un compito di responsabilità sotto tutti gli aspetti. Noi come canturini, e io come general manager, siamo molto felici per lui”.

