Inaugurata oggi In coro, la mostra con opere dell’artista comasco Giuliano Collina dalla collezione di Milly Pozzi Arte. L’esposizione è allestita nella sede di Banca Generali Private, in Lungo Lario Trento 9 a Como. La mostra fa parte del calendario di eventi organizzati e promossi da LarioIn, e sarà visitabile fino al 12 aprile.

Il nucleo principale della mostra è costituito dalla cartella di acqueforti-acquetinte. Queste ultime sono di recente entrata a far parte della collezione del m.a.x. museo di Chiasso. La cartella è dedicata ai “Carmina Burana”. Collina ha preso ispirazione da una raccolta di componimenti poetici destinati al canto. Questi ultimi, scritti in latino medievale da diversi autori dell’XI e XII secolo, sono stati poi trasposti in musica per coro e orchestra da Carl Orff nel 1937.

Il titolo della mostra “In coro” si riferisce alla natura corale dei testi, ma non solo. Infatti si riferisce anche alla capacità di Collina di creare immagini in corrispondenza con il loro tono emotivo di fondo. Inoltre rimanda soprattutto alla coralità che contraddistingue l’intero percorso creativo dell’artista lariano, scandito in cicli di lavori che si richiamano l’un l’altro.

Sono inoltre esposte alcune opere che appartengono alla serie intitolata “Animi Domus”, a quella delle “Piogge” e al periodo delle “Cose dipinte”. In anteprima verranno presentati un quadro realizzato con la tecnica dell’affresco, “L’angelo”, e la scultura di una “Mater Dei”.

