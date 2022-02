Lavori sull’autostrada A9 in arrivo mesi di traffico e caos sulle strade cittadine. Tra la fine febbraio e l’inizio di marzo partiranno gli interventi nella galleria di San Fermo Sud.

Lavori sull’autostrada A9

Per chi utilizza l’autostrada si profilano giorni di code. Nonostante la circolazione sarà garantita in entrambe le direzioni si viaggerà su una sola corsia aperta per senso di marcia. Durante la notte i lavori comporteranno la chiusura totale del tratto interessato.

Il rischio che tir e camion invadano Como è purtroppo concreto. La ripartenza dei lavori sull’autostrada A9 – come accaduto nei mesi scorsi – potrebbe avere nuovamente effetti disastrosi sulla viabilità del capoluogo lariano.

La scorsa settimana si è svolto un incontro in Comune a Como con i vertici di Autostrade per fare il punto sui nuovi interventi e tentare di non creare disagi agli automobilisti. Al momento la data di fine del cantiere in autostrada potrebbe coincidere con il 25 maggio. L’obiettivo è chiudere i lavori e ripristinare la viabilità prima della festa dell’Ascensione in Svizzera quando in molti sceglieranno di attraversare il confine per una gita o una breve vacanza.

Cantiere in via Borgovico

Con l’arrivo di nuove chiusure in autostrada slittano i lavori – rimandati già più volte – all’acquedotto cittadino in via Borgovico. Nel mese di luglio scorso l’apertura del cantiere unita ai lavori in autostrada fece in poche ore collassare la rete stradale ordinaria con l’effetto di essere immediatamente sospeso.

Ad oggi una data certa di inizio lavori e un piano per scongiurare il caos viabilistico ancora manca ma l’amministrazione vorrebbe tentare di avviare i lavori per agosto, confidando nell’assenza dei cittadini.

A marzo invece l’amministrazione è pronta a partire in via Borgovico vecchia. Il cantiere – secondo cronoprogramma – durerà un paio di mesi.