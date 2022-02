Nuova rotatoria tra le vie Per Cernobbio e Bellinzona nella zona di Villa Olmo. Prima della Pasqua il Comune punta a realizzare il rondò provvisorio per poi partire con gli interventi definitivi. I lavori per la realizzazione della nuova opera viabilistica in città in un primo momento erano stati annunciati per febbraio. L’avvio del cantiere è slittato e ora si punta ad iniziare – come detto – i primi giorni di marzo.

Ad aggiudicarsi il bando è stata una ditta di Roma. A differenza di piazza San Rocco, la cui fine del cantiere è prevista per il 21 febbraio, per il nuovo rondò di Villa Olmo non sarà predisposta nessuna sperimentazione. Si tratta di un’opera molto attesa soprattutto sul fronte della sicurezza stradale visti i numerosi incidenti che si verificano ogni anno all’intersezione viabilistica.

Parcheggi nell’area della Santarella

La fine di febbraio e l’inizio di marzo segna l’avvio di una altro cantiere, da anni atteso in città. Si tratta dei lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio che sorgerà davanti all’edificio della Santarella nella zona dell’ex Ticosa di Como. Ieri il sopralluogo dei dirigenti del Comune con l’impresa che ha vinto l’appalto per verificare la zona dove sorgeranno i posti auto.

Il progetto prevede la realizzazione di un centinaio di posti a raso che sorgeranno tra via Sant’Abbondio e l’ex tintostamperia. Il nuovo parcheggio comprenderà la porzione di area a ridosso dell’edificio della Santarella e una fila di posti a raso lungo il muro che delimita l’area della Ticosa.