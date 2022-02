Trasferte fatali per i team della Como Nuoto di serie A di pallanuoto. Doppia sconfitta per la squadra femminile (a Firenze) e per gli uomini (a Lavagna).

Per le donne lo stop è stato di misura a Firenze. Le toscane si sono imposte per 7-6 al termine di una gara equilibrata per tre tempi. I parziali sono stati 1-2, 1-0, 4-1, 3-5. Evidente il calo nella terza frazione delle lariane, che si è rivelato decisivo per determinare la vittoria delle padrone di casa. Con questa affermazione la Florentia ha agganciato le biancoazzurre a quota 10 nella classifica di serie A1. Le due compagini condividono il settimo posto in graduatoria, ma a distanza ravvicinata (-2) dal quinto, occupato da Trieste.

Trasferte fatali per entrambe le squadre, si diceva. Il team maschile (che milita in serie A2) ha pagato caro un pessimo inizio di partita nella gara persa in Liguria contro il Lavagna90. La prima frazione è infatti terminata con un secco 4-0 per i padroni di casa. Gli ospiti non hanno lasciato nulla di intentato per cercare di ribaltare l’incontro e hanno lottato, come testimoniano i successivi parziali (2-2, 2-3, 1-2). Il match è però terminato 9-7 per il Lavagna90.

