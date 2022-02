La Briantea84 rimane a punteggio pieno. Quattro gare giocate e altrettante vittorie per la formazione canturina nel campionato di serie A di basket in carrozzina. La UnipolSai Briantea84 Cantù si è imposta sul Pdm Treviso con il punteggio di 91 a 56 nella settima giornata di serie A Fipic.

Un primo tempo di equilibrio, poi i biancoblù hanno spinto sull’acceleratore mettendo in campo tutte le qualità della propria rosa. Il momentaneo parziale di 16-2 del secondo quarto ha indirizzato la gara, gestita poi sempre dalla UnipolSai. Simone De Maggi miglior realizzatore della sfida con 23 punti, doppia doppia per Filippo Carossino (21 punti e 10 rimbalzi). Otto punti in 4 partite giocate per i biancoblù che si trovano momentaneamente secondi in classifica. La Briantea84 rimane a punteggio pieno anche se non è prima in graduatoria. Davanti c’è Padova con 10 punti, ma con due gare disputate in più. Prossimo appuntamento: Gsd Porto Torres-UnipolSai, sabato 19 febbraio (ore 15).

“È stata una partita difficile” ha dichiarato il vice allenatore Marco Tomba. “Le ultime tre settimane sono state di stop dalle gare e con carichi di lavoro importanti. Siamo arrivati stanchi, ma pronti. È stato dato ampio spazio a tutti, perché questo deve essere importante: dare fiducia a ognuno per un proseguimento di campionato che da adesso in poi diventa interessante”.

“Questa vittoria è un altro tassello del nostro percorso” ha spiegato il giocatore Simone De Maggi. “Era tanto tempo che non giocavamo per via di questa pausa. Ora speriamo che tutto vada a normalizzarsi; avremo una partita dopo l’altra. Stiamo lavorando duramente cercando di rivoluzionare il nostro gioco, soprattutto la nostra difesa, con qualche sbaglio: meglio farlo ora, per lavorarci in settimana e farci trovare pronti più avanti”.

“Abbiamo giocato contro una squadra che conoscevamo molto bene” ha aggiunto il britannico Ian Sagar. “L’obiettivo era la performance del gruppo. La partita è andata bene, abbiamo cominciato con un po’ di ruggine nel nostro corpo e nel nostro ritmo. Per fortuna abbiamo un tifo fantastico che ci dà grande coraggio e la carica giusta per vincere le sfide”.

“Il PalaMeda ci ha dato una grandissima mano” ha concluso Filippo Carossino – “La partita? Abbiamo commesso errori. Soprattutto in difesa dovevamo essere più lucidi, però ci stiamo allenando cercando di proporre qualcosa di nuovo. È normale che nelle varie fasi si possa sbagliare qualcosa, però in complesso abbiamo offerto una buona prestazione”.