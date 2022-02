Albese Volley a otto punti dalla zona playout. Classifica di serie A2 femminile di volley confortante per la neopromossa formazione lariana. Un buon campionato per le ragazze allenate da Cristiano Mucciolo, che nell’ultimo turno hanno sfiorato il “colpaccio” sul campo di Pinerolo, squadra che occupa il secondo posto in graduatoria. In Piemonte le padrone di casa si sono imposte per 3-2 al tie-break (21-25 22-25 25-9 25-20 15-7 i parziali).

Per le ragazze di Albese non c’è tempo per riposare. Mercoledì sera a Casnate con Bernate (ore 19.30) è infatti in programma il recupero della partita con Vicenza. Domenica, invece, nuova trasferta sul campo di Martignacco, in provincia di Udine.

La classifica a tre giornate dalla fine della regular season. Cda Talmassons 39 punti, Eurospin Pinerolo 37, Lpm Mondovì 36, Sorelle Ramonda Montecchio 32; Itas Ceccarelli e Ranieri Soverato 25; Tecnoteam Albese Volley Como 24; Club Italia Milano e Anthea Vicenza 16; Rizzotti Pallavolo Catania 10; Pvt Egea Modica 4