Hockey Como inarrestabile, nuovo successo. La squadra azzurra ha ingranato decisa la marcia. Giovedì scorso la vittoria interna contro il Bressanone, che ha garantito la matematica qualificazione ai playoff dell’Italian hockey league, la serie cadetta tricolore. Ieri sera, nella terzultima sfida del cosiddetto “Qualification round” una nuova gioia, arrivata in Alto Adige.

Sul ghiaccio di Appiano sulla strada del vino (Eppan in tedesco) i lariani non hanno fatto troppe concessioni ai padroni di casa, imponendosi con il netto punteggio di 3-9 (1-2, 0-6, 2-1 i parziali dell’incontro). Le reti della formazione allenata da Massimo Da Rin sono state segnate da Hector Tufik Majul Villasenor (ben quattro realizzazioni), Dylan Ghiglione (doppietta), Lorenzo Vola, Riccardo Codebò e Francesco Taufer (una a testa).

Con questo Hockey Como inarrestabile la classifica sorride. Come detto i lariani hanno già la certezza di disputare i playoff. In testa al girone di qualificazione (passano le prime tre) c’è il Dobbiaco con 23 punti. I biancoazzurri seguono a 22, al terzo posto c’è il Varese con 16. E proprio il Varese giovedì prossimo sarà ospite al palazzo del ghiaccio di Casate per un derby che come da tradizione si annuncia molto caldo, Inizio della sfida alle 20.30. L’ultima partita di questa fase, per il Como, sarà sabato 19 febbraio a Dobbiaco, contro la capolista.

Hockey Como che esulta per i buoni risultati della sua prima squadra, ma che allo stesso tempo prosegue l’attività nel settore giovanile. E proprio in questo ambito è da ricordare che la società è al lavoro per riorganizzare – dopo due anni di stop a causa del Covid – il torneo Under 11 dedicato alla memoria di Stefano Gosetto (QUI l’articolo).