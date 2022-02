Scatta domani la stretta sui lavoratori over 50. A partire dal 15 febbraio, infatti, il green pass rafforzato diventa obbligatorio sia nel pubblico che nel privato (autonomi e professionisti compresi). Di fatto senza il certificato verde gli over 50 non potranno accedere al luogo di lavoro.

Decreto alla mano le persone che rientrano in questa fascia d’età, per accedere ai luoghi di lavoro dovranno possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi di vaccinazione o di guarigione. Stop dunque al green pass base ottenuto tramite i tamponi (che resta valido solo per chi ha meno di 50 anni).

L’obbligo di green pass rafforzato per questa categoria di lavoratori resterà in vigore fino al 15 giugno. Chi comunica di essere privo del certificato rafforzato viene considerato assente ingiustificato, non sono previste conseguenze disciplinari e il posto di lavoro viene conservato.

Durante il periodo di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione. L’ingresso nella sede di lavoro senza il documento è vietato. Previste sanzioni da 600 a 1.500 euro per chi ne fosse sprovvisto. Chi deve controllare, in caso di omissione, rischia una multa da 400 a mille euro.

Le faq del governo sono consultabili qui.