Provincia di Como imbiancata dalla neve. Tetti imbiancati, strade ricoperte da uno strato sottile di neve. La nevicata a basse quote nel Comasco è puntualmente arrivata, nel giorno e nell’ora annunciati dalle previsioni del tempo.

I fiocchi hanno iniziato a cadere durante la serata di ieri e hanno continuato nelle ore notturne. Prima il cielo coperto poi in serata, la pioggia mista a neve in città e nelle zone di pianura, con fiocchi invece più fitti sui rilievi.

A Como città le strade sono rimaste completamente pulite. Nel resto della provincia, con le temperature più basse di un paio di gradi, i fiocchi si sono attaccati all’asfalto, ma senza creare particolari disagi.

Disagi alla viabilità

I disagi maggiori alla viabilità sono stati segnalati in via Oltrecolle chiusa intorno alle 7 del mattino a causa della caduta di alcune piante. Sul posto sono intervenuti i tecnici per la messa in sicurezza dell’area e la via è stata successivamente riaperta al traffico in discesa verso Como e in ascesa verso Lipomo con solo una corsia per senso di marcia. Intorno alle 8 la strada è stata riaperta in entrambi i sensi di marcia su tutte le corsie. Le code si sono dunque formate già da Albese per scendere a Como.

Previsioni meteo

A Como nella giornata di oggi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi.

“Da domani poi la perturbazione si sposta verso Levante – spiegano gli esperti di 3bmeteo – Tra notte e mattina ancora molte nubi ovunque con precipitazioni diffuse, nevose fino a quote collinari.

LEGGI ANCHE Perturbazione sul Lario con pioggia e neve