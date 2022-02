Lavori al viadotto dei Lavatoi di Como, al via un mese di restringimenti e deviazioni del traffico. Dopo circa un anno in cui i lavori non hanno creato particolari problemi alla viabilità ora – invece – con la nuova fase di interventi disagi e possibili rallentamenti al traffico potrebbero verificarsi.

A causa dei lavori in corso per l’esecuzione di opere di ripristino sicurezza e adeguamento sismico del cavalcavia scatteranno infatti una serie di modifiche alla viabilità.

Lavori al viadotto dei Lavatoi: 21 febbraio e fino al 20 marzo

Si parte la prossima settimana – lunedì 21 febbraio e fino al 20 marzo – lungo il viadotto dei lavatoi nel tratto da via Oltrecolle fino alla rampa di innesto su via Canturina, con orario continuato 24 ore su 24, verrà istituito il restringimento temporaneo della carreggiata con deviazione del traffico veicolare sulle corsie libere dal cantiere secondo il senso di marcia. Per tutta la durata degli interventi sarà sempre garantito il transito nei due sensi di marcia dei mezzi di soccorso e di polizia in emergenza e del trasporto pubblico locale.

Intanto è slittata la conclusione dei lavori e di conseguenza la riapertura del viadotto ai mezzi pesanti.

I tempi del cantiere

Il termine era inizialmente previsto per la fine di gennaio ma in base a quanto spiegato nei mesi scorsi dall’assessore ai Lavori Pubblici, Pierangelo Gervasoni, sono subentrati dei rallentamenti che porteranno a chiudere il cantiere “in ritardo di un mese o due”.

Il cantiere del viadotto dei Lavatoi è iniziato lo scorso mese di marzo. L’importo complessivo dell’opera è 2 milioni e 300mila euro. Si tratta di interventi di consolidamento e messa in sicurezza del cavalcavia che collega le vie Oltrecolle e Canturina chiuso, attraverso sbarramenti in cemento, a camion e pullman dall’estate 2017 per gravi problemi strutturali.