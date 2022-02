Successo a Frosinone, il Como vince per 2-1. Gli azzurri hanno ritrovato i tre punti contro la formazione che all’andata al Sinigaglia si era imposta per 2-0 e che aveva messo in seria difficoltà i lariani. Ma nella gara valida per la quarta giornata di ritorno gli uomini di mister Giacomo Gattuso si sono presi una bella rivincita. L’ultimo successo era stato lo scorso 12 dicembre sul campo di Vicenza.

La partita

Como in vantaggio al 29′ del primo tempo con una rete stupenda di Ettore Gliozzi con un colpo di tacco al volo, con il cosiddetto “colpo dello scorpione”. Un gol che si candida ad essere il più bello dell’anno, non soltanto in serie B. Pari dei padroni di casa con Francesco Zampano al 37′ con il giocatore gialloblù che ha sfruttato al meglio una incertezza di Nicholas Ioannou. Il terzino cipriota si è però rifatto pochi minuti dopo, al 43′ siglando la rete del definitivo 2-1, ben servito in area da Vittorio Parigini. Nella seconda parte i lariani si sono limitati a fare una gara di contenimento e in alcuni frangenti hanno sofferto. Ma quando la difesa è stata scavalcata ci ha pensato ancora una volta Davide Facchin, con le sue parate, a mettere in cassaforte il risultato.

All’incontro hanno assistito 4.293 spettatori (75 ospiti),

La situazione

Grazie a questa affermazione i lariani distanziano Ternana e Parma (sconfitte in questo turno) e sono soli a quota 31, a 6 punti dai playoff e a +12 dalla quartultima, il Cosenza. Proprio la formazione calabrese domenica alle 15.30 sarà ospite degli azzurri allo stadio Sinigaglia. Nella altre gare disputate oggi, l’Alessandria ha pareggiato (1-1) con il Lecce, il Brescia ha vinto a Crotone (1-0), mentre l’Ascoli ha avuto la meglio (2-0) a Benevento.

In testa alla classifica del campionato la Cremonese (44 punti), seguita dalla coppia composta da Lecce e Brescia (43). Quarta piazza per il Pisa (42) e quinta per il Monza (41). Il Como è in solitaria all’undicesimo posto.

I risultati della quarta giornata di ritorno. Cosenza-Perugia 1-2, Cremonese-Parma 3-1, Pisa-Lanerossi Vicenza 2-2, Pordenone-Cittadella 0-1, Spal-Reggina 1-3, Ternana-Monza 0-1, Alessandria-Lecce 1-1, Benevento-Ascoli 0-2, Crotone-Brescia 0-1, Frosinone-Como 0-2

La classifica. Cremonese 44 punti, Lecce e Brescia 43, Pisa 42, Monza 41, Frosinone, Benevento e Perugia 37, Ascoli 36, Cittadella 35, Como 31, Reggina 29, Parma e Ternana 28, Alessandria e Spal 23, Cosenza 19, Crotone 14, Vicenza 13, Pordenone 12

Il prossimo turno, 24esima giornata. Sabato 19 febbraio Ascoli-Alessandria, Monza-Pisa,. Parma-Ternana, Regginaa-Pordenone, Vicenza-Spal, Perugia-Cremonese. Domenica 20 Brescia-Frosinone, Cittadella-Benevento, Como-Cosenza, Lecce-Crotone