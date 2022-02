Incidenti nella notte a Como. Poco prima della mezzanotte in via Zara nel comune di Ponte Lambro intervento di soccorso per un’auto che ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. Fortunatamente non sono stati segnalati feriti.

Incidenti nella notte

Successivamente si è verificato un altro incidente. Poco dopo, intorno alle 2:30 della notte, un altro intervento urgente da parte dei vigili del fuoco di Como. Un incidente stradale avvenuto a Nesso.

Un furgone – per cause ancora da chiarire – è andato a sbattere contro un muro. Una persona è rimasta incastrata nelle lamiere. Necessario dunque l’intervento di pompieri e soccorritori per estrarre il ferito dal mezzo e mettere in sicurezza l’area. Al vaglio delle autorità la dinamica dell’incidente.

