A Como 21 colonnine di ricarica per le auto elettriche, che serviranno 41 posti auto.

La giunta comunale ha approvato la delibera che definisce la localizzazione e gli indirizzi generali per la gestione delle strutture di ricarica sul suolo pubblico.

La mappa

L’assessorato all’Ambiente, in collaborazione con l’ufficio Mobilità e trasporti, predisporrà una manifestazione di interesse per l’installazione delle colonnine di ricarica nei punti individuati dagli uffici: via Perlasca, via Bellinzona (parcheggio Pulesin), Piazza Tricolore ad Albate, via Benzi, via Aldo Moro (parcheggio dell’ippocastano), via Amoretti (poste di Monteolimpino); via Rezzonico, via Fiume, via conciliazione (parcheggio Gran Mercato di Tavernola); via Sinigaglia, parcheggio Lazzago/stazione FN di Grandate/Breccia

Il servizio

La collocazione è stata individuata sulla base delle esigenze della collettività, della conformazione del territorio e della capacità di fornitura elettrica da parte dell’ente distributore. La manifestazione di interesse servirà a individuare gli operatori economici che, a propria cura e spese, installeranno e gestiranno le strutture di ricarica.

