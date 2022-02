Vaccinazioni senza prenotazioni nel fine settimana per i bambini dai 5 agli 11 anni e per eventuali accompagnatori che non avessero ancora effettuato l’iniezione. Domani, sarà possibile partecipare all’open day a Como, in via Napoleona e a Porlezza, al palazzetto sportivo e polo scolastico di via Ferrovia. Nel capoluogo lariano, open day per i bambini anche nella giornata di domenica.

Como

A Como, l’ambulatorio dedicato ai bambini nell’ex Sant’Anna sarà aperto sia per gli appuntamenti già fissati sia per chiunque voglia presentarsi anche senza la prenotazione. L’hub per la fascia dai 5 agli 11 anni è attivo dalle 8 alle 20, sia nella giornata di domani che domenica.

Porlezza

A Porlezza invece, open day domani e domenica dalle 9.30 alle 16. Sabato l’iniziativa è rivolta ai bambini, domenica accesso libero senza appuntamento per tutti gli over 12 che devono effettuare la terza dose.

Per effettuare la vaccinazione è necessario presentare la tessera sanitaria e un documento di identità.